В Николаеве начальник управления культуры Любаров написал заявление об увольнении: «Прошло пять лет, оговоренных заранее»

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров уходит с занимаемой должности.

Об этом чиновник заявил во время вручения отличия «Промінь культури» в четверг, 3 февраля, передает NikLife.

Любаров написал заявление по истечению пятилетнего срока пребывания на должности, как и было оговорено заранее. Он поблагодарил мэра за приглашение занять данную должность и отметил, что работал с удовольствием.

— Я написал заявление об уходе. Пять лет я проработал с огромным удовольствием. Благодарю Александра Федоровича за то, что пять лет назад он пригласил меня на эту должность. Прошло пять лет, оговоренных заранее, и я с огромным сожалением… Буду заниматься чем-то недалеко от вопросов культуры и искусства, а управление продолжит прекрасно работать в таком составе, — заявил Любаров.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Любаров «задал некий уровень работы» и в дальнейшем будет продолжать помогать управлению.

— Я надеюсь, что Юрий Иосифович отдохнет, в первую очередь, взглянет на управление культуры со стороны. Может, у него в голове созреет что-то, но он будет нам помогать. На самом деле хочу поблагодарить его за то, что он задал новый уровень и новый стандарт такого человека, как начальник управления культуры. Он уже не ассоциируется с человеком с гармошкой или танцующим в балете парнем и решил стать начальником управления культуры. На самом деле, мне кажется, все это немного грустно, но и перспективно, — отметил Сенкевич.

Напомним, что Юрий Любаров стал победителем конкурса на должность начальника городского управления культуры в апреле 2017 года. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены конкурсной комиссии. До этого Любаров был директором николаевского КП Детский городок «Сказка», а также главным режиссером ТРК «НИС-ТВ», писателем и краеведом.

В начале сентября 2021 года начальник Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета Юрий Любаров защитил диссертацию на получение ученой степени кандидата экономических наук.