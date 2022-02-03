Фигурист, который должен был представлять Украину на Олимпийских играх, заболел Covid-19

Украинский фигурист Иван Шмуратко получил положительный результат теста на коронавирус, за день до начала международных соревнований.

Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.

«К сожалению, из-за подтвержденного положительного теста у Ивана Шмуратко, он не сможет помочь команде», - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Шмуратко был единственным представителем Украины в одиночном мужском катании.

«Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее», - сказал фигурист.

Шмуратко также добавил, что чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

Ранее сообщалось, что у 232 участников и членов делегаций, прибывших на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекин, обнаружили коронавирус. Среди заболевших – украинская биатлонистка Елена Билосюк.