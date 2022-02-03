Мэр Сенкевич оправдал свою неявку в суд по админделам о коррупции тем, что заседание было организационное, но на остальных пообещал присутствовать

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что не присутствовал в Центральном райсуде 2 февраля, где должны были начать рассматривать админпротоколы относительно нарушения антикоррупционного законодательства, потому что заседание было организационным.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что суд из-за неявки мэра Сенкевича не смог рассмотреть составленные на него протоколы о коррупции.

— Я не игнорировал заседание, оно было организационное. Основная идея была в том, чтобы объединить все вопросы в один, потому что суть административных нарушений, которые мне вменяют, одна и та же, - незаявление о конфликте интересов в похожих случаях. Это было техническое заседание, и я на него не пришел. На остальные приду. Я надеюсь, что не из-за моего отсутствия его перенесли на конец февраля, - отметил мэр.

Также Александр Сенкевич пояснил, что суть административных протоколов состоит в том, что он не заявил о конфликте интересов при назначении на должности тех или иных людей, а один из пяти протоколов - это то, что Сенкевич утвердил себе премию. При этом мэр напомнил, что премию ему утверждает сессия Николаевского горсовета и во время голосования, он заявил о конфликте интересов.

— Но, как юридический руководитель подразделения Николаевского городского совета – исполкома, я каждый раз ставлю свою подпись на всех платежных ведомостях и зарплатах. Мне кажется, мы разобрались с этим вопросом еще в 2017 году, когда была аналогичная ситуация, но видимо НАЗК не все поняло до конца, до них, видимо, не дошло. Будем дальше объяснять, - заявил Александр Сенкевич.

Он отметил, что аналогичная ситуация происходит и у мэров других украинских городов, поэтому нужно менять законодательную базу, либо упразднять норму относительно мэров, чтобы понапрасну не тратить время должностных лиц, ведь судебные заседания происходят в рабочее время.

Как известно, НАПК передало в суд десять админпротоколов по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов относительно мэра Николаева Александра Сенкевича. В НАПК отмечали, что Сенкевич нарушил антикоррупционное законодательство тем, что премировал сам себя и внес предложения по назначению на разные должности четырех человек, участвовавших в финансировании его избирательной кампании.

Напомним, что ранее НАПК отправило в суд шесть админпротоколов на мэра Очакова за премирование самого себя.