В 2021 году на Николаевщине 16 семей получили жилье по программе «Собственный дом»

За 2021 год 16 семей Николаевской области получили жилье по программе «Собственный дом».

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева у себя на странице в Facebook.

«Уже не первый год в Николаевской области реализуется социальная программа «Собственный дом». Ее сущность в долгосрочном кредитовании для сельских жителей на улучшение жилищных условий», - написала глава облсовета.

Существует несколько видов кредитования:

строительство;

приобретение жилья;

реконструкция жилья;

строительство инженерных сетей;

меры по энергосбережению.

Глава облсовета пишет, что на каждый вид кредитования установлены предельные суммы. Люди имеют право получить льготный кредит со ставкой 3% годовых на строительство, достройку, покупку жилья или его инженерное обеспечение.

По итогу, в 2021 году по программе «Собственный дом» 16 семей обзавелись жильем, прошла реконструкция дома для одной семьи, еще одной помогли с софинансированием на приобретение жилья.

«А на этот год запланировано помочь 12 семьям купить, отремонтировать, утеплить дом или установить счетчики. Рада, что мы как местное самоуправление помогаем строить села, а людям начинать новый этап жизни!» - добавила глава облсовета.

Напомним, Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о достижениях Программы «Большая стройка» в Николаевской области.