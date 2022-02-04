У берегов США нашли затонувший корабль Джеймса Кука

Спустя 22 года поисков австралийским ученым удалось обнаружить обломки корабля Endeavour английского первооткрывателя Джеймса Кука.

Об этом сообщают «Факты».

Корабль нашли всего в 500 метрах от берега, его закрывал 14-метровый слой ила, накопившийся почти за 250 лет.

Исполнительный директор Австралийского национального морского музея Кевин Самптион подтвердил принадлежность судна.

«Мы можем подтвердить, что это действительно обломки корабля Кука. Это очень важный момент. Возможно, это одно из важнейших судов в нашей морской истории», – рассказал он.

На этом судне Кук совершил свое первое путешествие в Тихий океан между 1768 и 1771 годами. Уже к 1775 году корабль пришел в негодность и был продан частному владельцу, который переименовал его в Lord Sandwich. Однако в 1778 г. Во время американской войны за независимость корабль был потоплен англичанами в гавани Ньюпорта.

По словам ученых, время взяло свое – от корабля Endeavour на дне осталось всего 15%. Эксперты будут думать, как его можно сберечь.

Напомним, что ранее в Средиземном море обнаружили затонувшее древнеримское судно, перевозившее амфоры с вином.