Эксперимент c Facebook не удался: Сенкевичу прислали более 30 резюме, но большинство претендентов оказались без нужного опыта

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что через объявление в социальных сетях ему поступило порядка 30 резюме о приеме на работу в исполнительных органах. Однако, многие из претендентов не имеют управленческого опыта.

Об этом мэр заявил в четверг, 3 февраля, в комментарии журналистам, передает «Преступности.НЕТ».

Как известно, еще в октябре 2021 года Александр Сенкевич в социальных сетях объявил набор сотрудников на вакантные должности в мэрии.

— Было подано порядка 30 резюме, из них 5-6 было на собеседовании. В основном все эти люди с небольшим управленческим оптом, которые хотят себя попробовать. Но у нас здесь не полигон для проб, нам нужны люди с опытом управления большими и небольшими коллективами, опыт управления деньгами, какими-то направления и могли бы уже преступить к работе, сменив направление деятельности. Город не место для проб и последний год - пять лет политической борьбы показали, что нужно конкретно работать, - заявил мэр.

Претендовали на замов вице-мэров, директора департаментов, начальники управлений. В связи с изменением структуры, возможно, будет объявлен конкурс на какие-то направления.

Ранее сообщалось, что на должность замдиректора ДЖКХ Николаева с приставкой «и.о.» мэр Сенкевич рассматривает экс-чиновника из Мариуполя Дмитрия Мирошниченко, а на КП «Парки» поставил руководить экс-директора «Мариупольавтодора», уволенного из-за коррупции.