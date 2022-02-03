Николаевские спасатели приглашают подростков в секцию пожарно-прикладного спорта – занятия бесплатные

В Николаеве Главное управление ГСЧС в Николаевской области и Федерация пожарно-прикладного спорта проводят набор юношей в возрасте 12-17 лет для занятий в секции пожарно-прикладного спорта.

Об этом сообщили представители секции.

«Это возможность открыть для себя новый вид спорта, а в будущем пополнить ряды пожарных-спасателей. Воспитанники юношеской школы пожарно-прикладного спорта получают образование в высших учебных заведениях ГСЧС Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки проходят в спортивном комплексе ГСЧС, который находится по адресу: улица Привольная 136 Б.

Дни тренировок: понедельник, вторник, среда, пятница с 15:00 до 18:00

Контактные телефоны: 0950840493, 0675112910 (Сергей Викторович). Занятия бесплатные.