Комиссия полтора месяца не может утвердить итоги конкурса по выбору главы САП – это назвали саботажем

В Киеве 3 февраля не смогла собраться комиссия, которая должна определить победителя конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил в телеграме экс-нардеп Сергей Лещенко.

Члены комиссии Андрей Гуджал и Елена Бусол проигнорировали встречу, а Евгений Соболь сообщил, что опаздывает, кворум не собрали. Как указала глава комиссии, Гуджал находится в командировке, а Бусол сказала, что ее не будет.

«Уже 6 недель комиссия не может утвердить собственные оценки кандидатам и общий результат, объявить победителя. Примечательно, что каждый раз озвучиваются разные оправдания на этот счет. Из последнего: необходимость получить подтверждение от Офиса Генпрокурора о прохождении финалистами спецпроверки и доступа к государственной тайне. В течение января комиссия ждала этого ответа от ОГП и не собиралась на заседание. Но оказалось, что Офис Генпрокурора не проводил повторной спецпроверки», - отметил Лещенко.

По неутвержденным результатам конкурса главой САП должен стать Александр Клименко, получивший 246 баллов, а его заместителем – Андрей Синюк (229 баллов). Лещенко отмечает, что украинцы уже больше года «наблюдают за конкурсом и его саботажем».