Из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго» отключат ряд котельных облтеплоэнерго в Лесках

В пятницу, 4 февраля, из-за отсутствия электроснабжения на время с 10:00 будет приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщается на странице предприятия.
Отсутствие электроснабжения связано с проведением ремонтных работ АО «Николаевоблэнерго» на электросетях. В частности, отключат котельные по следующим адресам:
– улица Генерала Карпенко, 1, 8, 20, 51;
– улица Курортная, 7а;
– улица Спортивная, 29;
– улица Леваневцев 8, 10;
– улица Белая, 71;
– улица Абрикосовая, 5;
– улица Дачная, 7;
– проспект Центральный 24-б.
О возобновлении работы котельных пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, как в ночь с 11 на 12 января АО «Николаевоблэнерго» будет проводить аварийно-ремонтные работы на электросетях в микрорайонах Лески и Намыв. В связи с этим, вынужденно не работали котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», из-за чего ряд домов и социальных учреждений остались без отопления.