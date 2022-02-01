Из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго» отключат ряд котельных облтеплоэнерго в Лесках

В пятницу, 4 февраля, из-за отсутствия электроснабжения на время с 10:00 будет приостановлена работа ряда котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщается на странице предприятия.

Отсутствие электроснабжения связано с проведением ремонтных работ АО «Николаевоблэнерго» на электросетях. В частности, отключат котельные по следующим адресам:

– улица Генерала Карпенко, 1, 8, 20, 51; – улица Курортная, 7а;

– улица Спортивная, 29;

– улица Леваневцев 8, 10;

– улица Белая, 71;

– улица Абрикосовая, 5;

– улица Дачная, 7;

– проспект Центральный 24-б.

О возобновлении работы котельных пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, как в ночь с 11 на 12 января АО «Николаевоблэнерго» будет проводить аварийно-ремонтные работы на электросетях в микрорайонах Лески и Намыв. В связи с этим, вынужденно не работали котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», из-за чего ряд домов и социальных учреждений остались без отопления.