В Николаеве начали демонтаж барельефа Ленина и надписи на памятнике возле «Юности»

В Николаеве в пятницу, 4 февраля, в Ингульском районе демонтируют барельефа советского политического деятеля Владимира Ленина, который является частью памятника «Юность».

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

К памятнику подогнали кран, с помощью которого будет произведен демонтаж барельефа.

Работники подрядной организации, которая выполняет демонтаж, сообщили, что распил и снятие частей памятника займет у них порядка 4 часов.

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Напомним, как члены исполнительного комитета Николаевского городского совета 8 декабря 2021 года согласовали частичный демонтаж памятника Ленинскому комсомолу по проспекту Богоявленскому возле парка «Юность».

В администрации Ингульского района сначала заявили, что думают чем-то прикрыть барельеф Ленина, а позже удалили информацию.

Позже стало известно, что в Ингульской администрации Николаева решили передать барельеф Ленина в краеведческий музей.