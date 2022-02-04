В «Дії» тестируют новую функцию – можно будет передать техпаспорт на автомобиль другому человеку

На портале «Дія» вскоре появится новая полезную функцию для всех водителей. Она будет позволять делиться техпаспортом среди других людей.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Услугу «шеринга» техпаспорта в приложении «Дія» запустят во время саммита, который состоится уже 8 февраля.

«Например, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой», - отметил Федоров.

Сейчас услуга находится в бета-тесте, однако каждый желающий может помочь, чтобы сделать ее удобнее.

Для того чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, ранее в Минцифры анонсировали услугу «єЗахист» в «Дії» – украинцы смогут узнать, в каких реестрах есть их данные.