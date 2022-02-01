Николаевская полиция продолжает разыскивать мужчину, который в декабре на автовокзале вышел из автобуса и пропал

В Николаеве полиция продолжает разыскивать 39-летнего мужчину, который на автовокзале вышел из автобуса и пропал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Отделение полиции № 2 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области устанавливает местонахождение 39-летнего Середина Даниила Анатольевича, который 13 декабря 2021 года вышел из рейсового автобуса сообщением «Каховка – Киев» на междугородном автовокзале в Николаеве и пошел в неизвестном направлении, и теперь времени место его нахождения неизвестно. На связь мужчина не выходит.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза серо-голубые.

Был одет в черную короткую куртку, темно-синий спортивный костюм, коричневые замшевые кроссовки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102.