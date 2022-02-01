Президент РФ Путин задремал на открытии Олимпиады во время выхода украинской сборной

Президент России Владимир Путин уснул на церемонии открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля. Этот момент камеры зафиксировали во время выхода сборной Украины.

Соответствующие кадры были зафиксированы во время прямой трансляции события на YouTube-канале «Eurosport».

На кадрах видно, как 69-летний Владимир Путин, сидя на трибунах закрыл глаза, но опомнился, когда комментатор начал говорить в микрофон.

Отметим, что во время выхода сборной Украины на открытии Олимпийских игр российский комментатор «Eurosport» сообщил, что у границ с Украиной сейчас сосредоточено более 100 тысяч российских солдат. Также прозвучало, что «министерство спорта рекомендовало украинским спортсменам не стоять близко к русским, и не делать заявлений на русском языке».

Напомним, как в 2014 году премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев задремал или уснул во время церемонии открытия Зимних олимпийских игр в Сочи.

Напомним, как пятый президент Украины Петр Порошенко уснул во время судебного заседания, где ему избирали меру пресечения по делу о госизмене.