В Николаеве планируют открыть кабинет и закупить оборудование для лечения заболевания глаз пациентов с сахарным диабетом

Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета рассказала, что в этом году планируют открыть кабинет лечения диабетической ретинопатии для людей, которые больны сахарным диабетом.

Об этом она сообщила в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Сегодня эти люди слепнут, ими не занимаются. В этом году мы запланировали купить современное оборудование КТ глаза, лазер для коагуляции. Это будет как амбулаторное. Можно сказать, такое однодневное амбулаторное лечение таких пациентов, — заявила Шамрай.

Также она подчеркнула, что медицинский персонал параллельно проходил соответствующее обучение перед закупкой самого оборудования.

Напомним, ранее в НСЗУ сообщили, что на Николаевщине диабетики могут получить инсулин в сотне аптек по программе «Доступные лекарства».