В Европе обнаружили новый опасный штамм ВИЧ

В Нидерландах обнаружили новый вариант вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), ускоряющий развитие СПИД.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования международной группы ученых журнала Science.

Штамм вируса VB был зафиксирован более чем у сотни жителей Нидерландов. Для него характерны высокая вирулентность (способность вызывать заболевание) и заразность.

«Исследователи обнаружили мутацию в ходе анализа образцов крови ВИЧ-инфицированных европейцев из Уганды. У 17 из них был выявлен ранее неизвестный вариант, названный VB. Из них 15 оказались жителями Нидерландов, поэтому ученые дополнительно изучили пробы, взятые у 6700 ВИЧ-положительных нидерландцев, после чего выявили еще 92 носителей», - сказано в сообщении.

Исследователи выяснили, что у людей, инфицированных VB, вирусная нагрузка (концентрация вирусных частиц в плазме крови) приблизительно в четыре раза выше, чем обычно при ВИЧ, а их иммунитет снижается в два раза быстрее, что подвергает их риску развития СПИДа уже в течение 2–3 лет.

Однако вариант VB, полагают ученые, не представляет угрозы для общественного здравоохранения, поскольку антиретровирусная терапия, применяемая при ВИЧ-инфекции, эффективно борется с ней.

Напомним, что ранее жительница Аргентины смогла самостоятельно вылечиться от ВИЧ.