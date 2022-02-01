В Италии отреставрируют заброшенную тюрьму на острове – планируют превратить в культурный центр

Итальянское правительство отреставрирует заброшенную тюрьму XVIII века на отдаленном острове Санто-Стефано, чтобы превратить ее территорию в культурный центр.

Об этом пишет BirdInFlight.

На восстановление тюрьмы и близлежащих прибрежных объектов власти выделят €70 миллионов. В рамках проекта будет построен музей под открытым небом, посвященный истории этого места. Также там появятся сад и конференц-залы для проведения культурных мероприятий и семинаров. Кроме того, в бывшей тюрьме организуют небольшую резиденцию для художников. Ожидают, что новый культурный центр будет ежегодно привлекать до 40 тысяч посетителей.

Министр культуры Дарио Франческини назвал проект неотложным на фоне выхода страны из пандемического кризиса. Он надеется, что место будет способствовать культурной привлекательности острова. Также ведомство планирует оцифровать столетний архив тюремных документов и выложить их в открытый доступ.

Тюрьма на острове Санто-Стефано была возведена в форме паноптикума в 1789-м. Во время Второй мировой войны туда ссылали антифашистских диссидентов, в числе которых были будущий президент Италии Алессандро Пертини, один из основателей Евросоюза Альтиеро Спинелли, писатель Джорджо Амендола, журналист Лелио Бассо и другие. Тюрьма функционировала до 1965 года.

Напомним, как Министерство юстиции выставило на торги здание одесской колонии №51. Колония пострадала в мае 2019 года во время бунта осужденных, ее подожгли. Из-за пожара большинство зданий стали непригодными для использования. В ноябре 2021 году Государственное бюро расследований через суд инициировало арест имущества заброшенной колонии №51.