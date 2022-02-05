В Днепре более 700 летучих мышей «поселились» на балконе квартиры – спасатели передали их волонтерам

В Днепре в одной из квартир на жилом массиве Красный Камень нашли 719 летучих мышей. Они поселились на балконе.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Летучие мыши нашли себе на балконе место для зимней спячки. Хозяева заметили их и вызвали спасателей.

Мышей погрузили в коробки и передали волонтеру Харьковскому центру спасения рукокрылых. С ними все в порядке.

Напомним, что в Днепре похожая ситуация уже случалась. Зимой 2020 года спасатели изъяли с балкона квартиры в многоэтажном доме более 500 летучих мышей.