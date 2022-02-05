«Закрытия не будет»: нардеп Негулевский согласовал с Киевом строительство школы в Новом Буге

Нардеп от «Слуги Народа» Игорь Негулевский заявил об успешном согласовании строительства школы в Новом Буге взамен аварийной.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Первой школе в Новом Буге быть! Друзья, недавно сетью снова распространились возмущения по поводу аварийного состояния школы в Новом Буге. Хочу заверить вас, что ее закрытие не будет. На днях я встретился по этому вопросу с Администрацией Президента, согласовал строительство школы, составил план. Состоялись переговоры с городским головой Нового Буга Максимом Лагодиенко, согласование графиков и начало процедуры. В этом году процесс будет начат, поэтому скажем «зраде» – нет. Работаем!» – написал политик в соцсети.

Как известно, в июле 2017 года в городе Новый Буг на Николаевщине обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1, в результате чего некоторые ученики были переведены в здание Новобугского педагогического колледжа.

Позже стало известно, что по предварительным подсчетам стоимость ремонтных работ по восстановлению здания составляет не менее 80 миллионов гривен. При этом за проектную документацию заплатят около 830 тысяч гривен. Однако позже, в 2018 году, сумма выросла до 140 миллионов гривен - сумму также назвали предварительной.