Морпехи 36-й бригады передали нуждающимся семьям на Донбассе помощь от николаевских школьников

В Донецкой области морпехи передали от детей из Николаева гуманитарную помощь для семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в помощи и поддержке.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Одежду, канцелярские принадлежности, средства гигиены и игрушки собрали воспитанники внешкольного заведения «Клуб юных моряков с флотилией города Николаев».

При содействии гражданско-военного сотрудничества бригады собранные вещи были вручены семьям непосредственно в населенных пунктах Донбасса, а именно Сартаны, Талаковки, Лебединского, Орловского и Чермалика. Помощь получили около 50 семей Сартанской громады Мариупольского района.

Отмечается, что военнослужащие бригады и жители Николаевщины неоднократно помогали и продолжают помогать нуждающимся семьям.

Напомним, что по данным ООН в гумпомощи нуждаются почти три миллиона украинцев, пострадавших в результате военных действий на Донбассе.