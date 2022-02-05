Подразделения МВД впервые провели масштабные учения в зоне отчуждения ЧАЭС

В пятницу, 4 февраля, в Припяти нацгвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия по возникновению кризисной ситуации и ведению боевых действий в урбанизированной местности.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел.

На учениях присутствовало руководство Министерства внутренних дел Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, послы иностранных государств и представители стран-партнеров.

Гвардейцы, полицейские и спасатели отработали слаженность действий при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.

Отработались, в частности, ведение воздушной разведки, работа группы снайперов, ведение уличного боя и уничтожение отступающего противника. Отдельно отрабатывался штурм строения.

Заключительными этапами обучения были предоставление первой медицинской помощи, эвакуация раненых и зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидация последствий боевых действий.

Напомним, что в конце января в зону отчуждения Чернобыльской АЭС были направлены дополнительные силы полиции и ВСУ для усиления обороноспособности украинской границы.