В Польшу прибыла прибыла первая группа военных из США для усиления восточных границ НАТО

Первая группа американских военных прибыла в Польшу для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания российских войск у границ Украины.

Об этом сообщает Украинская правда.

В субботу, 5 февраля, на аэродром Ясенка близ Жешува приземлился самолет с первыми американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше.

Сообщается, что это первая партия из 1700 военных США, которые по решению президента Джо Байдена, должны прибыть в Европу для укрепления восточного фланга НАТО.

В свою очередь, спикер 18-й механизированной дивизии майор Пшемислав Липчинский сообщил, что в Ясенке в субботу ожидают два самолета с американскими солдатами. Второй, значительно больший транспорт, должен был прибыть в обед, однако, по словам Липчинского, этот рейс был отложен американской стороной.

В воскресенье, 6 февраля, в Польше ожидают прибытия большего количества американских военных.

Напомним, что в среду, 2 февраля, Пентагон заявил, что переместит часть своих войск в Центральную и Восточную Европу. Джо Байден отправит 2 тысячи военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1 тысяча военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.