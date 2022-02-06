В Черниговской области начались учения с противотанковыми комплексами NLAW, которые передала Великобритания

В учебном центре «Десна» (Черниговская область) начались учения по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания.

Об этом говорится на странице командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

«Сейчас идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях», — говорится в сообщении.

Как известно, за последние две недели Великобритания поставила Украине 2000 противотанковых комплексов NLAW и отправила своих инструкторов для обучения украинских войск. 28 января первая группа украинских военнослужащих совершила учебные стрельбы из комплексов NLAW.

Также ранее сообщалось, что в Украине усилен особый режим охраны в местах хранения вооружения и техники партнёров, потому что это в том числе условия сотрудничества с США и Великобританией.