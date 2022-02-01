В Николаеве судья заявил, что подписал контракт на службу в теробороне, и не хочет возвращаться на свою должность

Судья Ленинского райсуда Николаева Олег Кирильчук заявил, что решил служить в территориальной обороне и не желает возвращаться на должность.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Судья данного суда Дмитрий Губницкий сообщил в Высший совет правосудия о том, что Олег Кирильчук на собрании судей 27 января внезапно сообщил, что он подписал контракт на прохождение воинской службы в штабном подразделении ВСУ и теперь будет заниматься формированием в Николаеве подразделений территориальной обороны.

Также Олег Кирильчук сообщил коллегам, что подписал контракт сразу на пять лет, а приступит к своим новым обязанностям уже 1 февраля 2022 года. При этом сам текст контракта, как следует из сообщения, Олег Кирильчук продемонстрировать своим коллегам не захотел.

При этом Олег Кирильчук подчеркнул, что возвращаться к обязанностям судьи в будущем он уже не планирует.

В итоге собрание судей приняло решение о перераспределении дел, ранее находившихся в производстве Олега Кирильчука (около 200 дел, из которых 120 – уголовные дела) на других судей суда, но только лишь после того, как Олег Кирильчук предъявит контракт о прохождении воинской службы.

Между тем, как отметил судья Дмитрий Губницкий, судьи Ленинского райсуда Николаева, имеющие полномочия на осуществление правосудия, уже давно сталкиваются с чрезмерной нагрузкой.

В среднем, в месяц на одного судью Ленинского райсуда распределяется порядка 150 новых дел. Это приводит к тому, что сроки рассмотрения дел в суде сильно затягиваются.

Из 14 судей Ленинского райсуда, только 7 судей (включая Олега Кирильчука) в настоящее время имеют полномочия для осуществления правосудия.

С учетом новых дел, которые поступят от судьи Олега Кирильчука другим судьям Ленинского райсуда после перераспределения, судебные заседания будут назначаться уже на лето 2022 года.

Также Дмитрий Губницкий отметил, что есть вопросы и по совмещению его коллегой должности военнослужащего и судьи, что противоречит статусу судьи.

Дмитрий Губницкий отметил, что главная задача судьи, как это и предусмотрено законом, состоит в осуществлении правосудия. А добровольное желание Олега Кирильчука отправится на военную службу может поставить Ленинский райсуд в еще более сложную кадровую ситуацию, чем она уже есть сейчас.

Интересно, что уже в конце января стало известно о том, что военный комиссар Николаева якобы отменил свой приказ и предписание относительно судьи Олега Кирильчука.

После этого, 1 февраля 2022 года, судья Олег Кирильчук на неопределенное время ушел в отпуск по уходу за ребенком.

Теперь дать четкий ответ, может ли судья длительное время, согласно контракту с Вооруженными силами, совмещать должность судьи и военнослужащего, а также может ли вообще военное ведомство призывать на службу действующего судью или заключать с ним контракт, предстоит Высшему совету правосудия.

Отметим, что в Николаеве Олег Кирильчук оказался после начала АТО в 2014 году. 27 декабря 2014 года ВККС предоставила Олегу Кирильчуку рекомендацию на перевод с должности судьи Свердловского городского суда Луганской области на должность судьи Ленинского райсуда Николаева.

30 января 2015 года Олег Кирильчук по мобилизации был призван в Вооруженные силы Украины. 29 апреля 2016 года Олег Кирильчук был уволен в запас и вернулся к осуществлению правосудия.

Напомним, как Олег Кирильчук подал в Высший совет правосудия и Генпрокурору жалобу на прокурора. При этом жалобу судья изложил в нестандартных для делового стиля выражениях, назвав запрос прокурора «писулькой», а в адрес прокурора сказал, что тот «земли под собой не чует».