«Если обещаю, то выполняю»: Чайка отчитался за первый год своей депутатской деятельности перед избирателями

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», глава общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владислав Чайка провел встречу со своими избирателями, на которой отчитался о депутатской деятельности за 2020-2021 годы. Он рассказал с какими проблемами ему пришлось столкнуться в статусе депутата, и почему вместо помощи горожанам он тратить время на судебные тяжбы. Также, во время отчета Чайка ответил на вопросы.

Об этом депутат рассказал в ходе мероприятия, которое состоялось в киноконцертном зале «Юность» 5 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ»

На встречу с Владиславом Чайкой пришло около 200 жителей Николаева. Вначале избирателям показали видеоотчет о проделанной работе депутата.

— На самом деле уследить за всеми попытками нажиться на городском бюджете сложно, но мы с моей командой стараемся…Ко мне поступает много обращений от обиженных на городскую власть николаевцев. Многие обращения требуют подключения правоохранительных органов, но работы не прекращаются. Весь год два раза в месяц я провожу прием граждан, весь график опубликован, как того требует Закон. С чем приходят люди? С разным – в основном с бедами и жалобами: на соседей, на жизнь, на власть, на старость, на одиночество, на беспомощность. У нас в городе людей перестали считать людьми. Их не видят и не слышат, их проблемы и жалобы попросту игнорируют, — рассказал он в видеоотчете.

После чего депутат приступил к живому общению с горожанами, обсуждая различные темы.

— Мне не стыдно смотреть людям в глаза. Потому что я привык, если обещаю, то выполняю. Да, это не всегда получается так быстро как хотелось бы. Но я стараюсь, и буду продолжать делать так, чтобы нашим горожанам жилось лучше, — подчеркнул депутат.

При этом, Чайка рассказал, что когда только занял депутатское место, то представлял по-другому работу городского совета, в частности свою. По его словам, вместо помощи жителям города, ему приходится тратить время на суды, чтобы доказать нелегитимность исполкома и заместителей мэра.

— Я все-таки хотел заниматься проблемами горожан, но когда я переступил порог горсовета в статусе депутата, я увидел какой действительно беспредел там творится. Когда мы находимся за стеной, то нам кажется, что мы со своим решением приходим и нам власть должна помочь…Мне пришлось заняться не просьбами избирателей, а наведением порядка. Тяжело, но мы стараемся преодолевать барьеры. Мне удалось в судах доказать, что у нас заместители городского головы и исполнительный комитет выбраны с нарушением. Я буду и дальше добиваться, и доведу это дело до логического конца. Тем более, в Украине впервые, когда суды приняли у депутата подобные заявления. Поэтому, я борюсь и с тем, чтобы власть у нас стала легитимной, и только тогда она сможет принимать законные решения, которые вы от нее ожидаете, — заявил депутат.

Также Чайка добавил, что власть должна быть открыта для николаевцев, а сами жители обязаны принимать участие в формировании бюджета и других городских структурах.

— Бюджет обычно подается за день-два до его голосования, и никто из горожан не знает, куда пойдут эти деньги. Все службы, проверяющие городской совет заявили, что бюджетные средства используются нерационально, — сообщил он избирателям.

Далее речь шла о коммунальных предприятиях Николаева и городских кредитах.

— На сегодняшний день на каждого николаевца более 2 тысяч гривен кредита. Самое страшное то, что кредит абсолютно никем не контролируется. Потому что гарантии дает государство и городской бюджет, а сам банк знает, что кредит будет выплачен с процентами и ему абсолютно все равно, — рассказал Чайка, подчеркивая, что у города есть деньги и он может обойтись без кредитных средств.

Также в ходе отчета депутат рассказал, на какой стадии находится проектирование «японская моста», и какие усилия он приложил для дальнейшей реализации этого проекта. Кроме того, Чайка добавил, что городские и областные власти «должны стучаться во все двери» для скорейшего строительства объекта.

— Процесс (с «японским мостом», - ПН) продвигается тяжело и сложно. Потому что с японской стороной у нас не особо хотят работать по определенным причинам, так как там кредитные ставки очень низкие – 0,01%. Это не 5% и 10%, как обычно привыкли и хотят брать кредиты. За это время нам с командой удалось добиться, чтобы было выделено государственное финансирование на проект, который уже проходит согласование. На сессии были выделены земельные участки для подъездных путей…Пока все идет по плану, в 2022-м году мы можем начать строительство объездного моста через реку Южный Буг. Наша команда старается, и мы делаем все, что от нас зависит, — добавил Чайка.

Также депутат ответил на вопросы из зала, многие из которых касались коммунального транспорта и проезда в нем. Чайка рассказал, что он предлагал местным властям сделать проезд в коммунальном электротранспорте бесплатным. По его словам, средства на это в городском бюджете есть.

— Я предлагал нашим властям сделать бесплатный проезд для горожан. Для этого нужно сделать карточку николаевца и жители смогут ездить бесплатно на электротранспорте, так как он датируется полностью из городского бюджета. Добавив 40 миллионов, абсолютно все могли бы ездить бесплатно, — отметил депутат Николаевского горсовета.

В основном жители города поднимали такие темы как, стоимость и качество питания в учебных заведениях, проблемы с маршрутными такси и коммунальным транспортом в отдаленные районы Николаева, вопросы ЖКХ и многое другое.