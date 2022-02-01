«Люди не понимают чего вы хотите и вы их пугаете »: В одном из ТРЦ Одессы отказались обслуживать девушку с ДЦП

В одном из торговых центров Одессы продавец отказалась обслуживать девушку с ДЦП. Охранник вывел ее на улицу и посоветовал прийти с родителями.

Об этом идет речь в сюжете «ТСН».

На улице девушка спросила охранника на каком основании ей отказали в обслуживании и сняла его ответ на видео. По ее словам, она хотела купить кошелек. Как рассказала продавщица ювелирного магазина напротив, коллега «оказалась не готова» к общению с особым покупателем и начала оскорблять девушку.

Как рассказала мать девушки, такой инцидент с ее 20-летней дочерью произошел впервые, хотя она уже два года самостоятельно посещает этот торговый центр и ранее проблем не возникало.

Администрация ТЦ принесла извинения девушке, компания, охраняющая заведение также вынесла выговор своему работнику. Мать девушки не собирается обращаться в полицию, но ждет извинений от самой продавщицы, которая оскорбила ее дочь.

По данным «Радио Трек» пострадавшая девушка - известная модель Кристина Ромайская, которая работала с Андре Таном и Gucci.

Напомним, что ранее сообщало о том, что николаевец с ДЦП выиграл соревнования по пауэлифтингу среди здоровых спортсменов