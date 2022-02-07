Во Львовской области появится коммунальное предприятие «ФрутБанк»: планируют перерабатывать ягоды, фрукты и овощи от местных фермеров

Мостиская громада, расположенная во Львовской области, планирует запустить коммунальное предприятие «ФрутБанк», которое будет осуществлять переработку ягод, фруктов и овощей от местных фермеров и частных хозяйств крестьян.

Об этом рассказали во Львовской ОГА.

Построение высокотехнологичного, инновационного парка агропереработки «ФрутБанк» и отладка логистики для поставки плодово-ягодной продукции малых и средних хозяйств откроет новые возможности для сбыта ими такой продукции, а для Мостиской общины создаст дополнительные рабочие места.

«Планируем три линии производства. Первая – производство джемов, варенья, соусов из ягод. Вторая линия – инфракрасная сушка – будем производить фруктовые чипсы, сушить семена, зелень. Третья линия – мойка, чистка, нарезка и вакуумная упаковка овощей, в частности, борщового набора», – рассказал Павел Дигдало, директор КП «ФрутБанк».

По словам представителей облгосадминистрации, проект создания парка агропереработки «ФрутБанк» реализуется за счет средств государственного бюджета, полученных от ЕС, а также за софинансирование из областного и местного бюджетов общины.

«Общий бюджет проекта – 22,5 млн грн, из которых около 5 млн грн – средства областного бюджета», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день на объекте завершены все общестроительные работы, закуплена основная часть технологического оборудования и грузовой фургон для перевозки продукции.