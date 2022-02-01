Киевляне на «Запорожце» победили в ралли Monte-Carlo Classique

Экипаж Киевского Городского АвтоМотоКлуба Сергей Малик (водитель) и Геннадий Вильгоцкий (штурман) завоевали первенство в своем классе на Rallye Monte-Carlo Classique 2022.

Об этом пишет avtoblog.ua.

Для участия в соревнованиях прибыли несколько сотен участников. Среди автомобилей было несколько представителей украинского автопрома – ЗАЗ-965.

Соревнования стартовали с французского Валанса в Монте-Карло. Заезды проводились с 31 января по 2 февраля 2022 года в нескольких номинациях.

Украинский экипаж №406 получил Главный кубок в классе автомобилей до 900 куб. см. Спортсмены выступали на ЗАЗ-965.

Третье место получил украинский экипаж №408 (Павел Данченко и Игорь Левченко), а четвертое место и Приз зрительских симпатий – экипаж №410 (Светлана Кравс и Евгений Кравс).

Напомним, что в Николаеве раритетный «Запорожец» продали за $10 тысяч – автомобилем почти не пользовались и он отлично сохранился.