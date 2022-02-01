В Черкасской облбольнице провели операцию по извлечению органов для трансплантации: У донора изъяли две здоровые почки

Второй раз в Черкасской областной больнице провели операцию по изъятию органов для трансплантации. Донором стал черкасчанин, находившийся в состоянии глубокой комы.

Об этом сообщил директор Черкасской областной больницы Виталий Шило, пишет Общественное.

«Почти неделю наши врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Родные дали согласие на забор органов. И, не теряя ни секунды, мы приступили к работе», — рассказал врач.

По словам Виталия Шила, изъятие органов проводили на базе Черкасской областной больницы, у донора изъяли две здоровые почки:

«Мы произвели забор органов по соблюдению всех стандартов. Специалисты нашего заведения работали в команде с врачами местного онкодиспансера. В одной операционной работало сразу несколько бригад медиков. У донора изъяли две здоровые почки , – рассказал врач.



Далее, по словам медика, органы транспортировали в Черкасский онкодиспансер, где пересадили двум людям.

«Трансплантацию проводили одновременно на двух столах. По состоянию на 6 февраля состояние обоих пациентов стабильное, почки дают мочу, работают. Это значимая победа для медицины всей области. И у нас есть чем гордиться, ведь наша команда врачей сработала на отлично!» , - сообщил Виталий Шило.

Как сообщает издание, в Черкассах в ноябре 2020 года впервые в области провели операцию по трансплантации почки. Тогда операция длилась шесть часов, работало пять врачей. Позже в Черкассах впервые в Украине врачи пересадили костный мозг взрослой пациентке от несемейного донора . Костный мозг пересадили 18-летней Элине Торопенко в августе. Раньше все взрослые украинцы с раком крови или апластической анемией, которым нужна была донорская трансплантация костного мозга (ТКМ), должны были ехать за границу. Стоимость такой операции – от 110 тысяч долларов. Только в прошлом году наше государство направило в иностранные клиники по ТКМ 413 миллионов гривен. Туда отправили 139 взрослых украинцев.

