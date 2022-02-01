16-летняя украинская фигуристка на Олимпийских играх в Пекине выступила в вышиванке под песню «Щедрик»

В воскресенье, 6 февраля, украинская фигуристка, Анастасия Шаботова, выступила в одиночном катании на Олимпийских играх. Для своего выступления 16-летняя спортсменка надела вышитую рубашку с элементами национального орнамента, а для музыкального сопровождения Анастасия выбрала композицию Николая Леонтовича «Щедрик».

Об этом сообщает «Униан».

Шаботова принесла украинской сборной четыре бала. В одиночном катании фигуристка заняла седьмое место.

Как известно, фигурист Иван Шмуратко был единственным представителем Украины в одиночном мужском катании, однако за день до старта Олимпийских игр, спортсмен получил положительный результат теста на коронавирус.

Напомним, что в пятницу, 4 февраля, в Пекине прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022.