В Николаеве на ночь прогнозируют сильный дождь, поэтому «ЭЛУ Автодорог» занялось очисткой ливневок

Бригады «ЭЛУ Автодорог» очищают от мусора ливневые дождеприемники и забитые колодцы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что чистые ливневые дождеприемники обладают максимальной пропускной способностью и быстро выводят воду из дорожного покрытия в систему ливневой канализации.

«По прогнозам синоптиков, ночью возможен ливень, а забитые решетки ливневых колодцев не могут пропускать воду должным образом и создают проблемы для всех участников дорожного движения. Поэтому, бригады ЭЛУ автодорог проходят по всей системе дождевой канализации, очищая забившие колодцы», - сообщили в «ЭЛУ Автодорог».

Напомним, как в ноябре 2021 года в Николаеве после дождей прочистили колодец коллектора на «Дормашине» - листьями и грязью был заполнен полный прицеп.