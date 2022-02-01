В САД Николаевщины попросили убрать билборды с придорожной части до 1 марта, так как они мешают ремонту – иначе конструкции демонтируют

Служба автомобильных дорог Николаевской области попросила владельцев билбордов убрать их с придорожной части, поскольку конструкции мешают проведению ремонта.

Обращение к владельцам САД оставила у себя на странице в Facebook.

В Службе отмечают, что ключевые объекты «Большой стройки» на 2022 год – это подъездные пути по Одесскому и Херсонскому направлениям. Далее планируется масштабная реконструкция трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» с дальнейшим ее расширением до 4 полос движения.

Работы по расширению должны выполнить на участках от 126 до 129 километра, и от 139 до 142. Однако расширить дорогу не позволяют билборды, которые установлены на придорожной части.

«Для эффективного и быстрого продвижения ремонтных работ мешают многочисленные билборды, которые заполонили всю придорожную территорию и разделительную полосу. Согласно действующему законодательству Украины право собственности на земельный участок в пределах полосы отвода автодороги принадлежит Службе автодорог. Кроме того, сроки аренды данных рекламных конструкций давно исчерпаны», - сказано в сообщении.

В связи с этим, Служба просит владельцев билбордов срочно их демонтировать, либо в САД сделают это самостоятельно.

«Уважаемые владельцы объектов наружной рекламы! Настоятельно просим вас в срок до 1 марта 2022 года самостоятельно разобрать принадлежащие вам рекламные конструкции. В противном случае билборды будут демонтированы дорожниками и будут храниться на складах генеральной подрядной организации», - сказано в сообщении.

Отдельно в САД обратились в исполнительные органы, в случае предоставления разрешения на установку билбордов на придорожной территории согласовывать это со Службой.

Напомним, в Николаеве продолжают демонтировать часть билбордов по Богоявленскому проспекту в рамках подготовки к проведению троллейбусной линии. Также пришлось снести несколько рекламных конструкций на Космонавтов, которые не соответствуют разрешению рекламы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве работники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского убрали билборд возле автовокзала для прокладки новой троллейбусной линии. Рекламные конструкции будут демонтировать от автовокзала до Космонавтов по Богоявленскому проспекту.