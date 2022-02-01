Без крыши, окон и в аварийном состоянии: Здание бывшего николаевского ДК «Портовиков», которое никак не могут продать, разграбили

Здание бывшего ДК «Портовиков», в котором размещался Николаевский окружной административный суд, разграбили.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», который побывал в здании 7 февраля.

Как известно, здание, находящееся в государственной собственности, трижды выставляли на продажу. Некоторые участники аукциона специально завышали цену, а после того, как их выбирали в качестве победителей, не заключали договора. К примеру, на первых торгах победила фирма ООО «Шольц-груп», предложившая за здание 28,7 миллионов гривен, подняв таким образом цену в 559 раз. Однако компания так и внесла необходимую для покупки сумму.

На третий раз победителя все же нашли, но он смог выплатить только 100 тысяч из 6 миллионов гривен победившей стоимости. При это здание еще и ограбили. Но, несмотря на это, тогда заместитель начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Николаевской и Одесской областях, начальник Управления обеспечения реализации полномочий в Николаевской области Олег Сокол заявлял, что после решения суда об отмене договора купли-продажи здание «быстро и эффективно продадут».

В итоге Хозяйственный суд Николаевской области в октябре 2021 года расторг договор купли-продажи и оштрафовал фирму-победителя «Финансовая компания «Финмарк» на 360 тысяч гривен. А здание до сих пор не продали.

Несмотря на то, что территория ДК ограждена забором, попасть на нее не составило труда, так как двое ворот оказались открытыми. При этом сразу обращают на себя внимание следы явно от грузовых автомобилей, которые выезжали с территории возле ДК.

На данный момент у здания полностью отсутствует покрытие крыши, окна либо выбиты, либо рамы демонтированы. При чем, демонтированы, скорее всего, металлопластиковые окна. Так как в основном остались либо деревянные рамы, либо металлопластиковые с разбитыми стеклами.

В самом здании все выглядит весьма плачевно: обломки кирпичей, разбитые стены, мусор и следы от вырванных со стен кабелей электропроводки. Дверные коробки вывалены, вырезан весь металл. Учитывая отсутствие крыши, осадки в виде снега и дождя пропитывают влагой перекрытия этажей. Местами потолок верхних этажей уже обвалился.