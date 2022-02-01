Николаевские синоптики предупредили о штормовом ветре и снеге с дождем

На территории Николаева и области 7-8 февраля ожидается сильный ветер с осадками в виде умеренного снега с дождем.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

Отметим, что 7 февраля в «ЭЛУ Автодорог» сообщили, что в Николаеве на ночь прогнозируют сильный дождь, поэтому КП занялось очисткой ливневок.

В свою очередь синоптики опровергли информацию касаемо погоды.

«К сожалению, «ЕЛУ Автодорог» Николаева распространил не точную информацию о ночных осадках. Николаевские синоптики не ожидают никаких ливней», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что стоит обратить внимание на штормовой ветер.

До конца дня 7 февраля по области и Николаеву ветер южный с переходом 8 февраля на северо-западный, 15-20 м/с (I уровень опасности).

Также добавили, что ожидается умеренный мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем 0-5 градусов тепла.