Космический телескоп сфотографировал взаимодействующие галактики из созвездия Андромеда

Космический телескоп NASA «Хаббл» сфотографировал галактический кластер Arp 282 в созвездии Андромеда.

Об этом сообщается на сайте телескопа.

Кластер состоит из взаимодействующей пары галактик – NGC 169 (внизу) и галактики IC 1559 (вверху).

«В настоящее время среди астрономов широко признано, что важным аспектом эволюции галактик является то, как они взаимодействуют друг с другом. Галактики могут сливаться или сталкиваться друг с другом – каждое из этих обстоятельств оказывает значительное влияние на их форму и структуру. Редко удается запечатлеть изображение двух галактик, взаимодействующих таким явно динамичным образом... Когда две галактики взаимодействуют, газ, пыль и даже целые солнечные системы будут оттягиваться от одной галактики к другой приливными силами. На данном изображении можно увидеть этот процесс в действии – сформировались тонкие потоки материи, зримо связывающие две галактики», - рассказали астрономы.