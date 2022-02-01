С завтрашнего дня по всей Украине станет доступной услуга онлайн-прописки через «Дію»

Возможность прописаться онлайн в приложении государственных услуг «Дія» станет доступной на всей территории Украины 8 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

«Каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона людей живут без регистрации вообще. Мы изменили эту философию. В прошлом году был принят законопроект, благодаря которому «прописка» стала декларативной. Уже завтра вы сможете изменить место регистрации (прописаться) в приложении «Дія» в несколько кликов!», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это «новая цифровая реальность» для украинцев: без походов в ЦНАПы и военкоматы, без бумаг и очередей, без траты времени и стресса.

Напомним, что еще в ноябре 2021 года «Дія» запустила в тестовом режиме функцию онлайн-прописки – в Николаеве подобная услуга обещали настроить попозже.