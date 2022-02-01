Новый начальник николаевского терруправления ГБР приступил к исполнению обязанностей

Новый директор Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, Александр Козленко приступил к исполнению своих обязанностей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе ТУ ГБР в Николаеве.

Как известно, в начале февраля директором николаевского территорального управления ГБР назначили уроженца Харьковской области Александра Козленко.

Пресс-секретарь ведомства сообщила, что официального представления Козленко коллективу не было, знакомство нового директора с подчиненными проходит в рабочем режиме.

Согласно данным OpenDataBot, руководитель ведомства сменился 3 февраля.

Примечательно, что появился Козленко на сайте ГБР в разделе руководства Николаевского теруправления только 7 февраля.

Как следует из информации, опубликованной на сайте ТУ ГБР, Козленко является кандидатом юридических наук, защитил диссертацию по специальности: «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность».

Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (в 2021 году ко Дню Независимости Украины) и Почетной грамотой Кабинета Министров Украины.

Проходил службу с 2000 года в органах внутренних дел.

С 2015 по 2020 год – работал в Национальной полиции Украины. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела полиции.

По результатам открытого конкурса в мае 2020 начал службу в Государственном бюро расследований.