Суд признал незаконным приказ Шайхета об увольнении начальника автопарка николаевской полиции и восстановил офицера в должности

Вячеслав Романов Николаевский окружной админсуд 7 февраля признал незаконным увольнение Вячеслава Романова и восстановил его на должности заместителя начальника Центра - начальника автотранспортного отделения Центра обеспечения ГУНП в Николаевской области.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.

Как известно, Романов был назначен на эту должность в июле 2018 года.

«Окружной административный суд признал незаконным приказ начальника ГУНП в Николаевской области С. Шайхета об увольнении офицера полиции. Кроме этого суд постановил взыскать с ГУНП в Николаевской области денежное содержание за время вынужденного прогула с 09.06.2021 по 07.02.2022. В части восстановления на роботе и выплате за один месяц, Суд допустил немедленное исполнение», – написал Тимошин.

Также адвокат отметил, что за время рассмотрения дела в суде начальник ГУНП в Николаевской области самостоятельно отменил приказ об увольнении от 9 июня 2021 года и в октябре 2021 года издал «задним числом» новый приказ об увольнении нашего клиента с 14 июня 202. Суд счел все эти действия незаконными.

Согласно решению суда, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ», ГУНП теперь обязано компенсировать Романову заработную плату за время вынужденного прогула в размере 134 тысяч гривен. Также суд обязал Главное управление Нацполиции немедленно восстановить Романова в должности.

Напомним, что Вячеслав Романов ранее возглавлял городское управление ГАИ Николаева. Как известно, Вячеслава Романова обвиняли в том, что он якобы скрыл факт ДТП в городе Новая Одесса в 2013 году. Но Новоодесский районный суд полностью оправдал Романова.