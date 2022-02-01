Николаевский актер попал на Netflix, он сыграл эпизодическую роль в криминальной драме

Рудинский - второй слева Американская стриминговая платформа Netflix купила криминальную драму «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова, в которой сыграл николаевский актер Александр Рудинский.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Международная премьера запланирована на конец весны 2022 года. Фильм описывает бурные события 1990-х. Главным действующим лицом является бандит по прозвищу «Носорог», который попадает «в тиски» криминального мира. Александр Рудинский сыграл в фильме одного из членов банды. Главные роли исполнили: Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова.

«Носорог» – это вторая полнометражная работа украинского режиссера Олега Сенцова. В ноябре 2021 года фильм Олега Сенцова был назван лучшим на Стокгольмском международном кинофестивале. Картина получила главный приз фестиваля – «Бронзового коня», а в номинации «Лучший актер» победил исполнитель главной роли Сергей Филимонов.