Замглавы ОП Тимошенко призвал медиков сообщать о невыплате повышенной зарплаты и требованиях руководства перейти на неполную ставку

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко призвал медработников сообщать о фактах невыплаты повышенной зарплаты.

Об этом Тимошенко сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, в январе Кабмин повысил заработные платы для медиков. Согласно постановлению Кабмина, предлагается обеспечить в пределах фонда оплаты труда на 2022 год размеры начисленной заработной платы: не менее 20 тысяч гривен - для врачей (кроме врачей-интернов) и специалистов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в больницах; не менее 13,5 тысяч гривен - для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в 2022 году финансирование сферы здравоохранения составляет 232 миллиардов гривен. На программу медгарантий предусмотрено 157,3 миллиарда гривен, что почти на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году.

«Президент Зеленский инициировал повышение зарплаты медикам с этого года. Во многих учреждениях врачам и младшему медицинскому персоналу за январь начислена новая базовая заработная плата. На центральном уровне сделано все необходимое, однако в регионах есть еще над чем работать. Поступает много обращений из областей, когда главные врачи заставляют медиков переходить на неполные ставки. Это недопустимо!» - отметил Тимошенко в Facebook.

Чиновник также сообщил, что 7 февраля во время селекторного совещания четко обозначил для всех руководителей регионов, что люди не должны испытывать неудобств из-за недостатков работы на местах.

По словам Тимошенко, министр здравоохранения уже проверяет лично ситуацию в больницах по стране.

«С сегодняшнего дня я также присоединюсь к этим проверкам. Обращаюсь ко всем врачам и медицинским работникам, если вы не получили повышенную зарплату или вас заставляют перейти на неполную ставку, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручение президента Украины. Обещаю, что ни одно обращение не останется без внимания», - заверил замглавы ОП.

Напомним, что в горздраве Николаева заявили, что больницы готовы к выплате зарплаты за январь, а если денег не хватит, то НСЗУ выделит доппакет.