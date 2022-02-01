В центре Николаева спасли собаку, которая провалилась под лед

В центре Николаева 7 января мужчины спасли собаку, которая провалилась под лед на реке Ингул.

Об этом в Facebook сообщил директор КДЮСШ «Коммунаровец» Иван Кулин.

«В 12.56 получил телефонный звонок, что неподалеку от нашей базы под лед провалилась и тонет собака. Оперативными действиями работника управления государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Николаевской области, дежурных соседней базы, рабочих и тренеров нашей школы в 13.10 собаку достали из воды! В настоящее время собака в тепле и безопасности. Слава Богу, все хорошо» – написал Кулин.

Напомним, как в Киеве собака бросилась в ледяную воду, чтобы вытащить тонущего парня.