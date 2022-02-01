Порошенко ответил Путину на предложение о политическом убежище в РФ

Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил президенту РФ Владимиру Путину о предложении политического убежища.

Об этом он написал на совей странице в Facebook.

Как известно, Путин заявил, что Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище.

Порошенко в ответ посоветовал Путину осознать, что «мы разберемся сами здесь, в Украине».

По его словам, «вечная» российская практика «заботы» об украинской политике прекратилась якобы тогда, когда он стал президентом Украины.

Кроме того, Порошенко посоветовал действующему президенту Владимиру Зеленскому «прекратить радовать Путина и заняться защитой страны», так как, по его мнению, правоохранительные органы сейчас «занимаются Порошенко» больше, чем российской угрозой.

«Наша команда неоднократно заявляла, что, преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин», — написал Порошенко.

Ранее народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора двух людей с голосами, похожими Владимира Путина и Петра Порошенко. Разговор они вели достаточно непринужденно, во время некоторых фраз смеялись и тепло попрощались в конце. Разговор, как утверждает Деркач, состоялся через два месяца после трагических боев за Дебальцево. В партии Петра Порошенко эту запись тогда назвали фейком и фальсификацией.