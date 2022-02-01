Экс-глава николаевской «инфекционки» Федорова написала заявление об увольнении с должности врача

Бывшая глава КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова в понедельник, 7 февраля, написала заявление об увольнении по собственному желанию с должности врача-инфекциониста.

Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале «Федорова-зараза».

В своем заявлении, обращенном к директору КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» без указания фамилии исполняющей обязанности директора Ярославы Студзинской, Федорова простит уволить ее с должности врача-инфекциониста после окончания отпуска 21 февраля.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Ярослава Студзинская отметила, что заявления пока не видела. Отметим, Федорова получала 1,5 ставки врача-инфекциониста.

Также отметим, на одном из эфиров в социальных сетях Федорова заявила, что откроет приемную в Киеве.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Отметим, директор николаевской «инфекционки» Федорова, которая просила повысить ей зарплату, с лета обходится бюджету в ₴200 тысяч в месяц «грязными». Примечательно, что в последний месяц работы на посту директора КНП Федорова получила почти 463 тысячи гривен.

Напомним, что после прихода Госаудитслужбы и огласки финансовых нарушений, бухгалтеры николаевской «инфекционки» пытались вынести документацию из больницы, которую они ранее отказывались предоставить аудиторам. При этом, за короткий период работы служба уже успела обнаружить серьезные нарушения в хозяйственной деятельности предприятия бывшим руководством учреждения в лице экс-директора «инфекционки» Светланы Федоровой. В частности, договора на закупку продуктов и медикаментов попросту не заключались.

Напомним, ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что руководство КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» выборочно принимало пациентов. А Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал об итогах проверки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», отметив многочисленные нарушения.

В ходе проверки в КНП комиссией Министерства здравоохранения было выяснено, что только 10% пациентов в больницу попадают по экстренной помощи. Остальные 90% каким-то образом попадают в больницу самостоятельно. Учитывая, что в КНП, которое является опорным, должны лечить только пациентов с самым тяжелым состоянием, возникает вопрос, как 90% пациентов добираются до больницы.

Сотрудники управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области провели ревизию в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и выявили нарушений в общем на 3,5 миллиона гривен. В частности, было выявлено, что директор КНП Светлана Федорова выплачивала «ковидные» надбавки не только медперсоналу, но и бухгалтерам, секретарям, отделу кадров. Также были выявлены нарушения, которые касались оформления гуманитарной помощи, выделенной «Нибулоном».

Материалы этой ревизии приобщили к уголовному производству, которое было открыто в марте текущего года по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).

Также напомним, еще раньше Светлана Федоровна отказалась предоставлять журналистам копию контракта, который с ней заключила экс-глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко. В то же время, Виктория Москаленко также отказалась предоставлять копию контракта, который заключен между областным советом и директором КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светланой Федоровой, сославшись на то, что в контракте есть конфиденциальная информация. Спустя несколько месяцев Федорова все же показала контракт, в котором прописана условная среднемесячная зарплата – 135,4 тысячи гривен в месяц.

Позже выяснилось, что она просила у Николаевского областного совета увеличить ей зарплату со 137 до 167 тысяч гривен, но ей отказали. В итоге выяснилось, что она в летние месяцы получала по 160 тысяч гривен ежемесячно.