Скандальный Герсак стал совладельцем нескольких фирм, создал «благотворительный фонд» в честь себя и открыл ОО с экс-уголовником

Скандальный экс-начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак после увольнения стал совладельцем нескольких фирм, основал благотворительный фонд в честь себя, и стал сооснователем общественной организации.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Как рассказывают журналисты, сын Виталия Герсака Кирилл публиковал совместные фотографии с блогером Максимом Ореховым, который ведет Telergam-канал о трейдинге. При этом сам канал помечен как мошеннический, а в интернете можно найти большое количество негативных отзывов о его деятельности.

– Ну а что? Отец во время службы в СБУ обнимался с криминальными авторитетами, так почему бы сыну не пиарить скаммеров? – отметили журналисты.

Сам же Герсак после увольнения со службы в течение месяца стал владельцем и совладельцем нескольких фирм: ООО «Билдинг констракшн компании», ООО «Охранно-юридический холдинг «Личная безопасность», ООО «Охранно-юридический холдинг «Личная безопасность юг» и ООО «Юг-Спецтехника». Эти фирмы занимаются строительством, грузовым транспортом и охранными услугами.

ООО «Охранно-юридический холдинг «Личная безопасность» был зарегистрирован в июне 2021 года в Киеве. Единственным бенефициаром указан Виталий Герсак, статутный капитал фирмы - 1 миллион гривен. Директор - Руслан Мирошник. Последний, судя по всему, ранее работал в органах СБУ, но по состоянию на 2021 год уволился.

Почти одноименная фирма ООО «Охранно-юридический холдинг «Личная безопасность юг» зарегистрирована в декабре 2021 года в Одессе. Бенефициарами являются Виталий Герсак и некая Марина Федорова. Директором указан Руслан Мирошник, как и со столичной охранной фирмой.

Что касается строительной фирмы ООО «Билдинг констракшн компании», то ее зарегистрировали в феврале 2020 года, Герсака как бенефициара добавили в октябре 2021 года. Юридически она находится в Одессе. Помимо экс-начальника УСБУ, в бенефициарах числится Марина Богомяткова. Директор - Сергей Погорелов. Кроме того, Погорелов в сентябре 2021 года стал директором ООО «Строительная фирма «Капиталжилстрой», которое зарегистрировано в Николаеве (до конца апреля 2021 года адресом регистрации была указана Одесса). Он же является и бенефициаром этой СФ.

Помимо этого, у Герсака появился благотворительный фонд, который он назвал в свою же честь: БФ «Виталия Герсака». Зарегистрирован он в селе Марьяновка Гайсинского района Винницкой области, недалеко от Гайсина, откуда родом экс-начальник николаевского УСБУ. Основан он был в мае 2021 года. Директором БФ является Оксана Семенюк (экс-секретарь Гайсинского городского совета). В социальной сети Facebook она активно распространяет посты о том, как БФ Герсака раздает обеды нуждающимся. Активно занимается освещением этих «мероприятий» и Facebook-группа под названием ZMI. Например, за последнее время преимущественное большинство опубликованного «контента» составляли именно посты о БФ экс-начальника УСБУ.

Также Герсак является сооснователем общественной организации «Гайсинская федерация бокса «Золотой панчер». Зарегистрирована она была в мае 2021 года, в родном городе Герсака Гайсине.

Сооснователем последнего является Юрий Иполитов, который, как рассказывают журналисты, занимается у Герсака благотворительными мероприятиями. Среди основателей указана и вышеупомянутая экс-секретарь Гайсинского городского совета Оксана Семенюк.

– В 2011 году судимый за десяток уголовных эпизодов. Здесь и избиение человека с «отжимом» телефона, торговля краденным, ограбление нескольких домов в масках из женских чулок, и угрозы с применением физического насилия. Иполитов, по материалам дела, приставлял нож к горлу одной из своих жертв, а также поранил ей руку. А другой он угрожал убийством молотком, – кратко пересказали журналисты биографию товарища Герсака.

Юрий Иполитов и Виталий Герсак по центру

Также журналисты нашли страницу Юрий Иполитова в социальной сети «ВКонтакте», которая заблокирована на территории Украины, где в статусе он написал «А.У.Е.» – эта аббревитура используется в уголовных кругах и расшифровывается как «арестантский уклад един».

Напомним, что семья скандального бывшего главы Службы безопасности Украины Николаевской области Виталия Герсака после его увольнения приобрела недвижимости примерно на полтора миллиона долларов.

Также напомним об аудиозаписи, на которой Виталий Герсак в 2011 году, уже проходя службу в правоохранительных органов, объяснял бизнесмену, почему он не вернет ему 10 тысяч долларов, которые он взял за решение вопроса с торговой сетью «Ашан». И об аудиозаписи как Виталий Герсак в телефонном разговоре рассказывал, как якобы избил коллег, в том числе и своего непосредственного начальника, тогдашнего руководителя УВБ СБУ генерала Александра Саппу, а также «половину» сотрудников Центрального аппарата ведомства.