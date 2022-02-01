Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат смартфоны и льготный тариф, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон.

Об этом Зеленский заявил на Diia Summit.

- Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф, - сказал Президент.

Название новой программы глава государства предложил выбрать самим украинцам после того, как Минцифры в течение трех месяцев обеспечит техническую возможность проведения опросов граждан через мобильное приложение "Дія".

Напомним, что ранее Кабинет Министров разрешил украинцам старше 60 лет потратить тысячу гривен программы «єПідтримка» на покупку лекарств.