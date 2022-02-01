Один из пострадавших в расстреле нацгвардейцев рассказал, что над Рябчуком никто не издевался: «Буллинг или дедовщина… Это все бред»

Пострадавшие в расстреле на заводе «Южмаш» в Днепре военнослужащие Нацгвардии заявили, что среди военных не было издевательств или травли.

Об этом говорится в расширенной версии сюжета ТСН.

Один из пострадавших – военнослужащий Игорь Семенченко рассказал, что, в ту ночь, 27 ноября, у него по графику был сон. Он проснулся от выстрелов, в нему забежал повар, крикнул «Рябчук сошел с ума, он убил начальника!», после чего сам Рябчук появился в дверях и выстрелил.

— Я спал. По графику у меня был сон. Это случилось около половины четвертого утра. В 6 часов мы заступали на посты. Я сквозь сон услышал выстрелы какие-то, ну, мне показалось, что повар или кастрюли какие-то упустил, или что. Тут сам повар уже забегает и кричит, что там Рябчук сошел с ума, он убил начальника. И буквально секунда, он стоит в дверях и уже стреляет в меня. Я только разворачиваюсь, вижу его, как он стреляет. Я успел только воздуха в грудь набрать. И он пошел – сначала в меня, потом в рядом лежащего, потом еще в одного, и еще в одного, - рассказал Семенченко.

Он отметил, что сам фактически не сталкивался с Рябчуком, при этом Рябчук прослужил два месяца, из которых месяц проходил курс молодого бойца, поэтому конфликты просто не успели бы возникнуть и перетечь в агрессивную фазу. Убитые Рябчуком сослуживцы Семенченко, по его словам, были «прекрасными ребятами», а травли на службе не было.

— Вот вы представьте, я контрактник, который заступает сутки через трое. Он прослужил два месяца вообще всего. Он месяц был на КМБ (курс молодого бойца), и месяц прослужил всего, а у меня в месяц восемь заступлений. Как вы думаете? Даже если бы я хотел его как-то задеть, я бы просто не мог этого сделать. Ну, и оно мне тоже не надо. Есть ребята, которые старше, больше служили, мы с ними прекрасно общаемся, все дружные. Те, которых, в частности, он убил, Левковский, Черник, они все были прекрасные ребята, с которыми мы прекрасно общались и никакого разговора подобного о буллинге или дедовщине… Это все бред. Тем более, такая служба, которая у них сейчас, они после службы спят, до службы спят, на службе спят, - отметил пострадавший.

Игорь Семенченко По мнению пострадавшего Игоря Семенченко, Артемий Рябчук должен сидеть в тюрьме до конца жизни, потому что сам несет ответственность за то, что сделал.

Также он отметил хладнокровие и профессиональное поведение Рябчука с оружием, как для человека, который служил всего два месяца. По мнению Семенченко, это может говорить о возможной диверсии. Также он отметил, что одному из сослуживцев во время начала расстрела удалось сбежать, что помогло остальным.

— Если бы он знал все нюансы по поводу того, как было бы ему проще уйти, он бы не пошел на ЗДО, и еще бы не пострадала эта женщина, которую он убил. Мне кажется, это какая-то диверсия. Он достаточно профессионально управлялся с оружием. Достаточно хладнокровно и профессионально. Человек, который прослужил два месяца, так себя вести не может. Он считал время, он все считал. И, когда его задержали, он говорил, что один из старшего призыва умудрился сбежать. То есть, он понимал, что тот умудрился выбежать… И он знал, что, если он выйдет раз из караула, то он уже назад не зайдет. Потому что, чтоб зайти в караул, тебя должны изнутри закрыть. А если бы тот человек не сбежал, у него, наверное, была бы возможность расстрелять нас всех полностью, - сказал Семенченко.

Семенченко поблагодарил врачей и медсестер за уход, и отметил, что хочет вернуться на службу. По мнению военнослужащего, затравленный человек мог бы убить своих обидчиков, и испугался бы самого факта убийства. Один из погибших – начальник со штаба, вообще не был знаком с Рябчуком, поэтому поводов его убить не было.

— Думаю, да. Страшно теперь, конечно, немножечко. Но, что поделаешь. Я вам скажу на свой взгляд – человек загнанный, если бы его замучили, он бы взял автомат, испугался сам бы от того, что застрелил одного или двоих. Или, по крайней мере, стрелял бы только по тем, кто над ним издевался. А это… Ну, этот начальник, который с нами заступал, которого он убил, этот человек вообще со штаба, он с нами просто поквартально заступает, то есть, раз в полгода он заступал с нами в караул. Этот человек точно ничего плохого ему не сделал. Да и вообще ему никто ничего плохого не сделал, вот в чем суть. Я больше чем уверен. Все было в пределах закона, и в пределах нормальной морали, а почему он так поступил, это уже надо у него спрашивать. За что и почему он так сделал, - сказал Семенченко.

Помимо этого он рассказал о своем первом впечатлении от Артемия Рябчука – оно было положительное.

— Когда они только попали в роту и проходили стажировку в карауле, я пришел, они отдельно, в кубрике были, легли уже на кровати, я зашел и спросил, как им, нравится или нет, готовы они или нет. И я сразу его выделил, наоборот, в лучшую сторону. Я говорил: «Из вот этого, наверное, будет толк». Он такой крепкий парень. Он большой такой, нормально поговорили. Ну, он тихонький был, к нему каких-то претензий я никогда не слышал. Мне кажется, все эти разговоры о буллинге – это просто стратегия, - добавил Семенченко.

Пострадавшая Жанна Шарова призналась, что ждет операции и скорейшей выписки, потому что Жанна Шарова привыкла к активному образу жизни. В армию решила пойти, потому что видела, что в других странах девушки призываются.

— Я видела, что в других странах девушки в армию призываются и мне захотелось попробовать, а после контракта я бы уже пошла работать в полицию, - сказала Шарова.

Жанна Шарова прослужила больше двух лет и, по ее словам, ей все нравилось. С Рябчуком знакома не была.

— Я смотрела видео в соцсетях, он объясняет, что нацелился на меня, потому что я могла доложить в военную часть об обстановке. У меня на посту была радиостанция и я запросто могла доложить в военную часть. Но я не смогла доложить, так как он направился ко мне и выстрелил. И я больше не смогла встать и доложить, - сказала Шарова.

Сама же заступала в этот караул редко, поэтому даже не знала имен многих сослуживцев. Про травлю в части не слышала, также как и о каких-либо скандалах.

— Я никогда не наблюдала, чтоб у нас в части что-то было, во взводе, какой-то буллинг… Все дружные были. Как там со срочниками, я не знаю, как там было, но в контрактном подразделении все нормально было. Там скандалов никаких не было, - добавила Жанна Шарова.

Также ранее она рассказала, что не была знакома с Артемием Рябчуком, только запомнила парня в лицо.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. Суд избрал меру пресечения Рябчуку в виде содержания под стражей без права на внесения залога.

При этом, сначала Рябчук рассказал поэтапно, как и что совершил, но позже, после того, как люди, вставшие на его сторону, собрали ему деньги на адвоката, неожиданно отказался от своих прежних показаний. Адвокат подозреваемого считает своего подзащитного потерпевшим.