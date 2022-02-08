В Николаеве сократят количество автобусов на маршрутах №51 и №91 – заболели многие водители

В Николаеве на маршрутах №91 (Центральный стадион - Кладбище) и 51 (Терновка - Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский») временно будет курсировать меньше транспорта.

Об этом сообщили на КП «Николаевпасстранс».

Отмечается, что такая ситуация связана с тем, что значительное количество водителей сейчас заболело и на маршруты некому выходить.

Горожан просят мониторить транспорт в приложениях EasyWay и City Bus Николаеве. Также на предприятии просят прощение за временные неудобства и напоминают, что вход в салон разрешен в средствах защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Напомним, что за сутки на Николаевщине выявили 862 новых случая COVID-19, шестеро больных умерли.