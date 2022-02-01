Справка о несудимости, прописка и шеринг авто: В «Дії» презентовали новые услуги

Во вторник, 8 февраля, начался саммит по случаю 2-летия приложения «Дія». Во время выставки презентовали ряд новых услуг, которые вскоре уже станут доступными в приложении.

Об этом говорилось во время Дія.Саммита в онлайн-презентации.

Услуги представили Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр развития регионов Алексей Чернышев, министр внутренних дел Денис Монастырский, а также команда «Дії» и Минцифры.

— Не бойтесь мечтать! 3 года назад мы начали говорить о государстве в смартфоне и это была мечта. Два года назад мы начали его строить. И это был вызов. Сегодня мы имеем 14 млн пользователей «Дія» – и это реальность!, — заявил Зеленский.

- Смена места регистрации:

В «Дії» запустили смену места регистрации по всей Украине. Теперь на портале или в приложении Дія можно будет указать адрес, по которому лицо планирует проживать, и получить подтверждение от владельца жилья.

Процесс продлится до 1 рабочего дня и не потребует ни одного визита в госучреждения.

- Справка о несудимости

Раньше этот документ нужно было получать или в сервисных центрах МВД через посредников. Или онлайн, однако нужно было заполнять много полей.

В Дії следует выбрать тип справки и основание, указать данные о себе и отправить заявление в один клик. Как только справка будет готова, «Дія» известит об этом. Все заказанные справки будут доступны для просмотра и скачивания в «Дії».

- Шеринг техпаспорта

В несколько кликов с помощью QR-кода пользователь может поделиться техпаспортом в приложении с любым человеком. Заявление подается в несколько кликов и обрабатывается до 10 минут.

Таким образом, они становятся надлежащими пользователями и имеют право на пользование автомобилем и будут нести ответственность за нарушение ПДД.

- Денежная помощь для ВПЛ

Отныне в «Дії» можно продолжить и прекратить денежную помощь внутри перемещенным лицам на портале «Дія».

- Разрешение на строительство

Раньше услугу можно было получить на портале «Дія», но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней. Теперь она предоставляется автоматически, а результат заказчик получает сразу.

— Наша цель – благодаря цифровой трансформации сделать строительную сферу максимально прозрачной для инвесторов, понимающей для застройщика, а главное – для людей, — отметил Чернышев.

- Опрос от Президента

Зеленский назвал опрос «первым масштабным инструментом электронной демократии» и «началом цифрового народовластия».

— Для миллионов украинцев – это возможность выражать свою позицию и влиять на решения, для государства – быстро узнать мнение граждан по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр, — рассказал Президент.

В первом вопросе украинцев спросили, какая среди представленных 8 февраля является по их мнению наиболее полезной.

Второй вопрос касается бесплатных смартфонов для пенсионеров – предлагают выбрать название программы.