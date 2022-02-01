Справка о несудимости, прописка и шеринг авто: В «Дії» презентовали новые услуги

Во вторник, 8 февраля, начался саммит по случаю 2-летия приложения «Дія». Во время выставки презентовали ряд новых услуг, которые вскоре уже станут доступными в приложении.
Об этом говорилось во время Дія.Саммита в онлайн-презентации.
Услуги представили Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр развития регионов Алексей Чернышев, министр внутренних дел Денис Монастырский, а также команда «Дії» и Минцифры.
— Не бойтесь мечтать! 3 года назад мы начали говорить о государстве в смартфоне и это была мечта. Два года назад мы начали его строить. И это был вызов. Сегодня мы имеем 14 млн пользователей «Дія» – и это реальность!, — заявил Зеленский.
- Смена места регистрации:
В «Дії» запустили смену места регистрации по всей Украине. Теперь на портале или в приложении Дія можно будет указать адрес, по которому лицо планирует проживать, и получить подтверждение от владельца жилья.
Процесс продлится до 1 рабочего дня и не потребует ни одного визита в госучреждения.
- Справка о несудимости
Раньше этот документ нужно было получать или в сервисных центрах МВД через посредников. Или онлайн, однако нужно было заполнять много полей.
В Дії следует выбрать тип справки и основание, указать данные о себе и отправить заявление в один клик. Как только справка будет готова, «Дія» известит об этом. Все заказанные справки будут доступны для просмотра и скачивания в «Дії».
- Шеринг техпаспорта
В несколько кликов с помощью QR-кода пользователь может поделиться техпаспортом в приложении с любым человеком. Заявление подается в несколько кликов и обрабатывается до 10 минут.
Таким образом, они становятся надлежащими пользователями и имеют право на пользование автомобилем и будут нести ответственность за нарушение ПДД.
- Денежная помощь для ВПЛ
Отныне в «Дії» можно продолжить и прекратить денежную помощь внутри перемещенным лицам на портале «Дія».
- Разрешение на строительство
Раньше услугу можно было получить на портале «Дія», но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней. Теперь она предоставляется автоматически, а результат заказчик получает сразу.
— Наша цель – благодаря цифровой трансформации сделать строительную сферу максимально прозрачной для инвесторов, понимающей для застройщика, а главное – для людей, — отметил Чернышев.
- Опрос от Президента
Зеленский назвал опрос «первым масштабным инструментом электронной демократии» и «началом цифрового народовластия».
— Для миллионов украинцев – это возможность выражать свою позицию и влиять на решения, для государства – быстро узнать мнение граждан по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр, — рассказал Президент.
В первом вопросе украинцев спросили, какая среди представленных 8 февраля является по их мнению наиболее полезной.
Второй вопрос касается бесплатных смартфонов для пенсионеров – предлагают выбрать название программы.