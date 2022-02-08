«Побили собственный рекорд»: на Николаевщине социальные проекты для громад профинансируют на ₴13 миллионов

В Николаевском областном совете организовали конкурс для громад, победители которого смогут получить финансирование на социальный проект.

Об этом на странице в Facebook написала глава областного совета Анна Замазеева.

«Мы каждый год предоставляем возможность громадам решить их проблемы за счет финансовой поддержки из областного бюджета. Сейчас идет конкурс проектов и программ развития местного самоуправления. В этом году мы побили собственный рекорд – выделили 13 миллионов гривен. А это вдвое больше, чем в прошлом году. Это позволит увеличить количество проектов – победителей в 2022 году», - написала она.

Отмечается, что каждая громада, опираясь на мнение своих жителей, может подать социальный проект в областной совет и воплотить его в жизнь за счет софинансирования.

Известно, что в прошлом году конкурс выиграли 38 соцпроектов из 52 общин. На их реализацию из бюджета впервые за всю историю было выделено более 6 миллионов гривен.

В настоящее время областные органы местного самоуправления могут подготовить проекты и подать конкурсные заявки в областной совет до 4 марта.

Размер софинансирования проектов (из местных бюджетов конкурсантов и взносов партнеров) составляет не менее 40% от его общей стоимости. Объем финансирования проектов-победителей из областного бюджета составляет до 500 тысяч гривен на один проект.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить документы, размещенные по этой ССЫЛКЕ.

Положение конкурса.