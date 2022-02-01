Президент Зеленский бессрочно назначил двух судей в николаевские суды

Судья Тимур Коротков, скриншот видео "Корабелов.Инфо" Президент Украины Владимир Зеленский пожизненно назначил в Корабельный и Ленинский суды Николаева двоих судей.

Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.

Тимур Коротков назначен пожизненно судьей Корабельного районного суда Николаева. Еще в 2012 году Короткова назначили судьей этого суда. В декабре 2020 года Высший совет правосудия внес главе государства представление о его назначении уже пожизненно.

При этом, согласно данным Общественного совета добропорядочности Коротков на протяжении 2012-2014 годов принял около сотни решений на русском языке - несмотря на то, что с 2012 года все процессуальные документы должны быть составлены исключительно на государственном языке.

Также Тимур Коротков с 2 по 7 января 2015 года после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, выезжал на территорию Российской Федерации в город Москва.

Согласно данным его электронной декларации, за 2020 год Коротков получил 932 тысячи гривен заработной платы, его жена Алеся – почти 814 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности. Также Коротков получил чуть более 3,5 тысяч гривен гонорара от Национальной школы судей.

Из недвижимости судья задекларировал земельный участок в Дачном Одесской области, который он приобрел в 2004 году; жилой дом на 120 квадратных метров в Николаеве, в котором он прописан с января 2018 года; квартиру жены в Одессе, которой она владеет с 2012 года.

Также в разделе объектов незавершенного строительства Коротков указал квартиру в Одессе на 86,6 квадратных метров.

Кроме того, судья в ежегодной декларации указал свой автомобиль Honda Civic 2008 года выпуска, который в том же году и купил за 150 тысяч гривен.

Наличными средствами он с женой хранят 31 тысячу долларов. На банковском счете судьи есть 16 тысяч гривен, а у супруги – 19,6 тысяч долларов.

В 2021 году Коротков подал декларацию об изменениях, в которой указал доход от отчуждения движимого имущества в размере 149 тысяч гривен. Вероятно, речь о продаже автомобиля.

Судья Николай Коновец В Ленинский районный суд Николаева Зеленский пожизненно назначил судью Николая Коновца. Он, как и его коллега Коротков, был назначен судьей в 2012 году.

Коновец за 2020 год заработал 973 тысячи гривен, его жена – 65 тысяч.

Из недвижимости судья задекларировал квартиру в Одессе, половиной которой владеет его жена Светлана с 2013 года; квартиру в Одессе, право пользования которой Коновец получил в 2000 году; одну комнату в жилом доме в Николаеве, которую судье выделили для бесплатного проживания в конце 2018 года.

Судья ездит на своем Nissan Almera 2006 года выпуска, а отце дает ему в бесплатное пользование Renault Megane 2014, который родственник купил в 2020 году.

В общем семья Коновца хранит 7,5 тысяч евро и 25,5 тысяч долларов. На банковском счете судья хранит 91,5 тысячу гривен, тысячу долларов, 95 тысяч гривен, а его жена – 2 тысячи гривен.

Помимо этого, супруга судьи с 2003 года владеет акциями ЧАО «Одесский кабельный завод «Одескабель».

Напомним, что ранее Высший совет правосудия уволил в отставку судью Центрального районного суда Николаева Оксану Мамаеву и главу Очаковского горрайонного суда Николаевской области Людмилу Казанли.