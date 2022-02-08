Благодаря «Дія City» доходы в украинской ІТ-сфере вырастут до $16,5 миллиардов, – Зеленский

В Украине запустили специальный налоговый и правовой режим для IT-отрасли «Дія City».

Как сообщается на сайте президента Украины, об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления на третьем Diia Summit в Киеве.

По словам Зеленского, таким образом Украину трансформируют в страну ИТ-компаний и стартапов.

«Это позволит Украине стать крупнейшим ИТ-хабом Европы», – подчеркнул глава государства.

Зеленский назвал этот правовой режим одним из лучших в мире. Проект «Дия.City» позволит увеличить долю ИТ в ВВП с 4% до 10%, а доходы отрасли - до 16,5 млрд. долларов.

Зеленский также добавил, что в день запуска к «Дія City» присоединятся как украинские, так и зарубежные IТ-компании.

«Мы хотим, чтобы резидентами «Дія City» становились не только украинские, но и зарубежные ИТ-компании. И, насколько я знаю, уже сегодня к «Дія City» присоединятся и первые, и вторые. Известны ведущие наши и иностранные компании».

Пресс-служба президента отметила, что украинские власти стремятся построить самое удобное государство мира с точки зрения публичных услуг. Именно поэтому власти прилагают усилия для того, чтобы украинцы и иностранцы со всего мира, технологический бизнес, который формирует цифровую экономику, приходили работать на украинский рынок.

Основные принципы функционирования «Дія City»: •добровольное вступление, •свобода деятельности - все резиденты имеют право самостоятельно избирать формы сотрудничества с третьими лицами, •невмешательство государства, •презумпция правомерности деятельности резидентов, •стабильность - специальный режим вводится по меньшей мере на 25 лет, •экстерриториальность – режим будет действовать в любой точки Украины.

Зеленский отметил, что стремится сделать Украину мировым ИТ-хабом, лидером по инновациям и технологиям.

«Согласитесь – сегодня это уже не звучит так фантастически. А после запуска этой инициативы станет вполне достижимым», - добавил он.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон.